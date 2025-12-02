Fyrirtækjaskrá
ADP
ADP Markaðssetning Laun

Miðgildi Markaðssetning launapakka in United States hjá ADP er samtals $127K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ADP. Síðast uppfært: 12/2/2025

Miðgildi launa
company icon
ADP
Digital Marketing Tech
New York, NY
Samtals á ári
$127K
Stig
Mid Level
Grunnlaun
$115K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$11.5K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
25 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ADP?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ADP eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (Infinity% á tímabil)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðssetning hjá ADP in United States er árleg heildarlaun upp á $183,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ADP fyrir Markaðssetning hlutverkið in United States er $126,500.

Önnur úrræði

