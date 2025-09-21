Fyrirtækjaskrá
Adda247 Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá Adda247 er samtals ₹2.25M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Adda247. Síðast uppfært: 9/21/2025

Miðgildi launa
company icon
Adda247
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Samtals á ári
₹2.25M
Stig
hidden
Grunnlaun
₹2.25M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Adda247?

₹13.93M

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Adda247 in India sits at a yearly total compensation of ₹5,019,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Adda247 for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in India is ₹1,543,359.

