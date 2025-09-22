Fyrirtækjaskrá
Activision Blizzard
Activision Blizzard Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in United States hjá Activision Blizzard er samtals $254K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Activision Blizzard. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Activision Blizzard
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Samtals á ári
$254K
Stig
Senior
Grunnlaun
$195K
Stock (/yr)
$20K
Bónus
$39K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Activision Blizzard?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Activision Blizzard eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Vörustjóri at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $559,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Vörustjóri role in United States is $195,000.

