Activision Blizzard Vöruhönnuður Laun

Miðgildi Vöruhönnuður launapakka in United States hjá Activision Blizzard er samtals $94K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Activision Blizzard. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Activision Blizzard
Product Designer
hidden
Samtals á ári
$94K
Stig
L1
Grunnlaun
$79K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$15K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Activision Blizzard eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Activision Blizzard in United States er árleg heildarlaun upp á $169,025. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Activision Blizzard fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in United States er $99,000.

