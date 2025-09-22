Fyrirtækjaskrá
Activision Blizzard
Activision Blizzard Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in United Kingdom hjá Activision Blizzard er á bilinu £138K til £188K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Activision Blizzard. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal heildarlauna

£147K - £178K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
£138K£147K£178K£188K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Activision Blizzard eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá Activision Blizzard in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £187,850. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Activision Blizzard fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in United Kingdom er £137,649.

