ActiveCampaign Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Chicago Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Chicago Area hjá ActiveCampaign eru á bilinu $176K á year fyrir Senior Software Engineer til $180K á year fyrir Staff Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Chicago Area er samtals $185K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ActiveCampaign. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá ActiveCampaign eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
