Acronis Vörustjóri Laun á Sofia City Province

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Sofia City Province hjá Acronis er samtals BGN 131K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Acronis. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Samtals á ári
BGN 131K
Stig
L3
Grunnlaun
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bónus
BGN 0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
20 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Acronis in Sofia City Province er árleg heildarlaun upp á BGN 176,780. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Acronis fyrir Vörustjóri hlutverkið in Sofia City Province er BGN 136,222.

