  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Pune Metropolitan Region

Acquia Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Pune Metropolitan Region

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Pune Metropolitan Region hjá Acquia eru samtals ₹2.17M á year fyrir Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Pune Metropolitan Region er samtals ₹2.81M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Acquia. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer
(Byrjendaþrep)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Hvað eru starfsþrep hjá Acquia?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Hugbúnaðarverkfræðingur di Acquia in Pune Metropolitan Region mencapai total kompensasi tahunan ₹5,432,407. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Acquia untuk posisi Hugbúnaðarverkfræðingur in Pune Metropolitan Region adalah ₹2,806,207.

