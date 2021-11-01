Fyrirtækjaskrá
Abnormal AI
Abnormal AI Laun

Laun hjá Abnormal AI eru á bilinu $67,409 í heildarjöfnum á ári fyrir Tækniforritstjóri í neðri kantinum til $623,603 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Abnormal AI. Síðast uppfært: 11/14/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $200K
Netöryggisfræðingur
Median $181K

Mannauður
$624K
Markaðssetning
$208K
Markaðsrekstur
$214K
Ráðningarfulltrúi
$199K
Sala
$236K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$585K
Tækniforritstjóri
$67.4K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Abnormal AI eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Abnormal AI er Mannauður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $623,603. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Abnormal AI er $210,816.

