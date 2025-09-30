ABBYY Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Budapest Metropolitan Area

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Budapest Metropolitan Area hjá ABBYY er samtals HUF 28.19M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ABBYY. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Samtals á ári
HUF 28.19M
Stig
L3
Grunnlaun
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bónus
HUF 0
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá ABBYY in Budapest Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á HUF 34,507,330. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ABBYY fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Budapest Metropolitan Area er HUF 22,317,081.

