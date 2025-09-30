ABB Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá ABB eru á bilinu $90K á year fyrir Associate Software Engineer til $84.5K á year fyrir Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $90K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ABB. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
