ABB Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Metropoolregio Eindhoven

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Metropoolregio Eindhoven hjá ABB eru á bilinu €81K á year fyrir Software Engineer til €88.5K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Metropoolregio Eindhoven er samtals €84.8K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ABB. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
