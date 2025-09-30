ABB Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Italy

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Italy hjá ABB eru á bilinu €38.6K á year fyrir Associate Software Engineer til €44.6K á year fyrir Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Italy er samtals €38.6K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ABB. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
€38.6K
€33.8K
€0
€4.8K
Software Engineer
€44.6K
€42.6K
€0
€2K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
