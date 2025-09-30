ABB Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Stockholm

Fyrirtækjaskrá
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Stockholm hjá ABB eru samtals SEK 502K á year fyrir Associate Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Stockholm er samtals SEK 502K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ABB. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
(Byrjendaþrep)
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Hvað eru starfsþrep hjá ABB?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá ABB in Greater Stockholm er árleg heildarlaun upp á SEK 699,624. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ABB fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Stockholm er SEK 501,808.

