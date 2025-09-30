Fyrirtækjaskrá
ABB Fjármálasérfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Miðgildi Fjármálasérfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá ABB er samtals ₹807K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ABB. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹807K
Stig
hidden
Grunnlaun
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
0-1 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálasérfræðingur hjá ABB in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹1,288,873. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ABB fyrir Fjármálasérfræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹750,653.

