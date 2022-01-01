Fyrirtækjaskrá
ABB
ABB Fríðindi

Áætlað heildarverðmæti: $1,643

Tryggingar, heilsa og vellíðan
  • PTO (Vacation / Personal Days)

    25 days

  • Employee Assistance Program

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Free Drinks $365

  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

    • Fjármál og eftirlaun
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • 401k

    • Hlunnindi og afslættir
  • Employee Discount

  • Learning and Development

