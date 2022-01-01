Change
Innskráning
Nýskráning
Öll gögn
Eftir staðsetningu
Eftir fyrirtæki
Eftir starfsheiti
Launareiknir
Myndrænar framsetningar
Staðfest laun
Starfsnám
Samningastuðningur
Bera saman fríðindi
Hverjir ráða
2024 Launaskýrsla
Hæst launandi fyrirtæki
Samþætta
Blogg
Fjölmiðlar
Google
Hugbúnaðarverkfræðingur
Vörustjóri
Nýjá Jórvík svæðið
Gagnafræðingur
Skoða einstök gögn
Levels FYI Logo
Laun
📂 Öll gögn
🌎 Eftir staðsetningu
🏢 Eftir fyrirtæki
🖋 Eftir starfsheiti
🏭️ Eftir atvinnugrein
📍 Launakort
📈 Myndrænar framsetningar
🔥 Rauntíma hundraðshluti
🎓 Starfsnám
❣️ Bera saman fríðindi
🎬 2024 Launaskýrsla
🏆 Hæst launandi fyrirtæki
💸 Reikna kostnað fundar
#️⃣ Launareiknir
Leggja til
Bæta við launum
Bæta við fyrirtækjafríðindum
Bæta við stigveldiskortlagningu
Störf
Þjónusta
Umsækjendaþjónusta
💵 Samningaþjálfun
📄 Ferilskráaryfirferð
🎁 Gefa ferilskráaryfirferð
Fyrir vinnuveitendur
Gagnvirk tilboð
Rauntíma hundraðshluti 🔥
Launasamanburður
Fyrir fræðilegar rannsóknir
Launagagnasafn
Samfélag
← Fyrirtækjaskrá
ABB
Vinnur þú hér?
Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Yfirlit
Laun
Fríðindi
Störf
Nýtt
Spjall
ABB Fríðindi
Bæta við fríðindum
Bera saman
Áætlað heildarverðmæti: $1,643
Tryggingar, heilsa og vellíðan
PTO (Vacation / Personal Days)
25 days
Employee Assistance Program
Free Snacks
$730
Gym / Wellness Reimbursement
Free Drinks
$365
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
Heimili
Remote Work
Housing Stipend
Business Travel Insurance
Phone Bill Reimbursement
Fjármál og eftirlaun
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
401k
Hlunnindi og afslættir
Employee Discount
Learning and Development
Skoða gögn sem töflu
ABB Hlunnindi og fríðindi
Fríðindi
Lýsing
PTO (Vacation / Personal Days)
25 days
Remote Work
Offered by employer
Housing Stipend
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Phone Bill Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Úrvalsstörf
Engin úrvalsstörf fundust hjá ABB
Tengd fyrirtæki
Siemens
Mentor Graphics
Richemont
Schneider Electric
DXC Technology
Sjá öll fyrirtæki ➜
Önnur úrræði
Launaskýrsla ársloka
Reikna heildarlaun