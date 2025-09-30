Fyrirtækjaskrá
84.51˚
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • Cincinnati Area

84.51˚ Gagnafræðingur Laun á Cincinnati Area

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Cincinnati Area hjá 84.51˚ er samtals $92K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 84.51˚. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Samtals á ári
$92K
Stig
L1
Grunnlaun
$87K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá 84.51˚?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá 84.51˚ in Cincinnati Area er árleg heildarlaun upp á $166,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 84.51˚ fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Cincinnati Area er $110,000.

Önnur úrræði