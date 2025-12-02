4flow Stjórnunarráðgjafi Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in Germany hjá 4flow er á bilinu €65.1K til €92.8K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 4flow. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$86K - $101K
Germany
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$75K$86K$101K$107K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá 4flow in Germany er árleg heildarlaun upp á €92,824. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 4flow fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in Germany er €65,056.

