Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Romania

3Pillar Global Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Romania

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Romania hjá 3Pillar Global er samtals RON 173K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3Pillar Global. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Samtals á ári
RON 173K
Stig
Medior QA
Grunnlaun
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bónus
RON 0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá 3Pillar Global in Romania er árleg heildarlaun upp á RON 308,051. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 3Pillar Global fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Romania er RON 172,578.

