3M Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðistjóri heildarlauna in United States hjá 3M er á bilinu $140K til $192K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3M. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal heildarlauna

$152K - $180K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$140K$152K$180K$192K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

0%

ÁR 1

0%

ÁR 2

100 %

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)

  • 0% ávinst á 2nd-ÁR (0.00% árlega)

  • 100% ávinst á 3rd-ÁR (100.00% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá 3M in United States er árleg heildarlaun upp á $192,050. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 3M fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $140,280.

Önnur úrræði