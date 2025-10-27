3M Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðistjóri heildarlauna in United States hjá 3M er á bilinu $140K til $192K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3M. Síðast uppfært: 10/27/2025
Meðaltal heildarlauna
Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!
0%
ÁR 1
0%
ÁR 2
100 %
ÁR 3
Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)
0% ávinst á 2nd-ÁR (0.00% árlega)
100% ávinst á 3rd-ÁR (100.00% árlega)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.