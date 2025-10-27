3M Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá 3M eru á bilinu $87.9K á year fyrir T1 til $170K á year fyrir T4A. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $112K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3M. Síðast uppfært: 10/27/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
$154K
$148K
$0
$6.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
0%
ÁR 1
0%
ÁR 2
100 %
ÁR 3
Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)
0% ávinst á 2nd-ÁR (0.00% árlega)
100% ávinst á 3rd-ÁR (100.00% árlega)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
