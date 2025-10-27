Fyrirtækjaskrá
3M
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

3M Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá 3M eru á bilinu $87.9K á year fyrir T1 til $170K á year fyrir T4A. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $112K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3M. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
Software Developer(Byrjendaþrep)
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
Advanced Software Developer
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
Senior Software Developer
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
Specialist Software Developer
$154K
$148K
$0
$6.7K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

0%

ÁR 1

0%

ÁR 2

100 %

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)

  • 0% ávinst á 2nd-ÁR (0.00% árlega)

  • 100% ávinst á 3rd-ÁR (100.00% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá 3M in United States er árleg heildarlaun upp á $218,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 3M fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $114,500.

Önnur úrræði