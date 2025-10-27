Fyrirtækjaskrá
3M
3M Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in India hjá 3M eru samtals ₹8.16M á year fyrir T3. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3M. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal heildarlauna

₹1.72M - ₹2.01M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skoða 2 Fleiri þrep
Ávinnslutímaáætlun

0%

ÁR 1

0%

ÁR 2

100 %

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)

  • 0% ávinst á 2nd-ÁR (0.00% árlega)

  • 100% ávinst á 3rd-ÁR (100.00% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá 3M in India er árleg heildarlaun upp á ₹8,159,106. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 3M fyrir Vörustjóri hlutverkið in India er ₹1,496,373.

