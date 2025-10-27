Fyrirtækjaskrá
3M
  • Laun
  • Gagnasérfræðingur

  • Öll Gagnasérfræðingur laun

3M Gagnasérfræðingur Laun

Meðaltal Gagnasérfræðingur heildarlauna in Taiwan hjá 3M er á bilinu NT$490K til NT$668K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3M. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal heildarlauna

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Venjulegt bil
Mögulegt bil
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

0%

ÁR 1

0%

ÁR 2

100 %

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)

  • 0% ávinst á 2nd-ÁR (0.00% árlega)

  • 100% ávinst á 3rd-ÁR (100.00% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnasérfræðingur hjá 3M in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$668,339. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 3M fyrir Gagnasérfræðingur hlutverkið in Taiwan er NT$489,731.

