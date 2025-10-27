Fyrirtækjaskrá
3M
3M Endurskoðandi Laun

Meðaltal Endurskoðandi heildarlauna in Costa Rica hjá 3M er á bilinu CRC 10.83M til CRC 15.45M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3M. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal heildarlauna

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

0%

ÁR 1

0%

ÁR 2

100 %

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)

  • 0% ávinst á 2nd-ÁR (0.00% árlega)

  • 100% ávinst á 3rd-ÁR (100.00% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá 3M eru RSU + Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Endurskoðandi hjá 3M in Costa Rica er árleg heildarlaun upp á CRC 15,449,197. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 3M fyrir Endurskoðandi hlutverkið in Costa Rica er CRC 10,827,642.

Önnur úrræði