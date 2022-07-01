Fyrirtækjaskrá
1WorldSync Laun

Launasvið 1WorldSync eru frá $7,568 í heildarbótum á ári fyrir Grafískur hönnuður í neðri enda til $140,700 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri enda.

$160K

Grafískur hönnuður
$7.6K
Vöruhönnuður
$29.6K
Tekjurekstur
$74.5K

Hugbúnaðarverkfræðingur
$141K
Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá 1WorldSync er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $140,700. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá 1WorldSync er $52,005.

