1Password
1Password Laun

Launasvið 1Password eru frá $32,474 í heildarbótum á ári fyrir Þjónustusvið í neðri enda til $218,900 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá 1Password. Síðast uppfært: 8/19/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Vöruhönnuður
Median $115K
Þjónustusvið
Median $32.5K

Vörustjóri
Median $118K
Sala
Median $139K
Viðskiptagreinir
$80.2K
Viðskiptavinafarsæld
$137K
Gagnavísindastjóri
$161K
Gagnavísindamaður
$137K
Markaðsmál
$80.6K
Samstarfsstjóri
$92.6K
Vöruhönnunarstjóri
$188K
Sölutæknifræðingur
$123K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$219K
Tæknilegur höfundur
$117K
UX rannsakandi
$55K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá 1Password eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at 1Password is Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1Password is $123,310.

