Fyrirtækjaskrá
1mg
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

1mg Laun

Launasvið 1mg eru frá $16,777 í heildarbótum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri enda til $67,135 fyrir Vörustjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá 1mg. Síðast uppfært: 8/19/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $63.5K
Vöruhönnuður
$20.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vörustjóri
$67.1K
Verkefnastjóri
$42.9K
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá 1mg er Vörustjóri at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $67,135. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá 1mg er $36,319.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir 1mg

Tengd fyrirtæki

  • Ola
  • BookMyShow
  • Practo
  • OYO
  • Gett
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði