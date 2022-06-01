Fyrirtækjaskrá
10Pearls
10Pearls Laun

Laun hjá 10Pearls eru á bilinu $15,393 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnafræðingur í neðri kantinum til $45,328 fyrir Vöruhönnuður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá 10Pearls. Síðast uppfært: 8/31/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $18.4K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
$15.4K
Vöruhönnuður
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá 10Pearls er Vöruhönnuður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $45,328. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 10Pearls er $18,425.

Önnur úrræði