Eightfold Laun

Launasvið Eightfold eru frá $46,072 í heildarbótum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri enda til $521,380 fyrir Mannauðsmál í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Eightfold. Síðast uppfært: 8/8/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur (QA)

Vörustjóri
Median $51.1K
Mannauðsmál
$521K

Vöruhönnuður
$173K
Verkefnastjóri
$204K
Ráðningarfulltrúi
$81.5K
Sala
$119K
Sölutæknifræðingur
$173K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$390K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
Options

Hjá Eightfold eru Options háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

