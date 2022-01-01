Fyrirtækjaskrá
Credit Karma
Credit Karma Laun

Launasvið Credit Karma eru frá $99,500 í heildarbótum á ári fyrir Rekstrarmál í neðri enda til $727,714 fyrir Vörustjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Credit Karma. Síðast uppfært: 8/8/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Vörustjóri
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $489K

Markaðsmál
Median $273K
Gagnavísindamaður
Median $280K
Vöruhönnuður
Median $447K
Viðskiptagreinir
Median $200K
Tæknileg verkefnastjóri
Median $285K
Viðskiptaþróun
Median $224K
Rekstrarmál
$99.5K
Gagnavísindastjóri
$334K
Vöruhönnunarstjóri
$561K
Verkefnastjóri
$154K
Ráðningarfulltrúi
$117K
Sala
$408K
Netöryggissérfræðingur
$219K
Lausnarhönnuður
$362K

Gagnahönnuður

Cloud Security Architect

Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Credit Karma eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (6.25% fjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Credit Karma er Vörustjóri at the Director level með árlegum heildarbótum upp á $727,714. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Credit Karma er $321,045.

