Fyrirtækjaskrá
ChargePoint
ChargePoint Laun

Launasvið ChargePoint eru frá $55,088 í heildarbótum á ári fyrir Gagnavísindastjóri í neðri enda til $266,325 fyrir Tæknileg verkefnastjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ChargePoint. Síðast uppfært: 8/8/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $190K
Vörustjóri
Median $130K
Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $160K

Gagnavísindastjóri
$55.1K
Gagnavísindamaður
$59K
Rafmagnsverkfræðingur
$209K
Fjármálagreinir
$224K
Mannauðsmál
$113K
Upplýsingatæknifræðingur
$104K
Vélaverkfræðingur
$158K
Verkefnastjóri
$234K
Sala
$206K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$244K
Tæknileg verkefnastjóri
$266K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá ChargePoint eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (6.25% fjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá ChargePoint er Tæknileg verkefnastjóri at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $266,325. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá ChargePoint er $175,000.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir ChargePoint

