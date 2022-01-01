Fyrirtækjaskrá
Applied Intuition
Applied Intuition Laun

Launasvið Applied Intuition eru frá $100,500 í heildarbótum á ári fyrir UX rannsakandi í neðri enda til $483,570 fyrir Vöruhönnuður í efri enda.

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Ráðningarfulltrúi
Median $140K
Viðskiptaþróun
$218K

Mannauðsmál
$422K
Vélaverkfræðingur
$136K
Vöruhönnuður
$484K
Netöryggissérfræðingur
$143K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$201K
Tæknileg verkefnastjóri
$201K
UX rannsakandi
$101K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
Options

Hjá Applied Intuition eru Options háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (25.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
Options

Hjá Applied Intuition eru Options háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Applied Intuition er Vöruhönnuður at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $483,570. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Applied Intuition er $200,940.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir Applied Intuition

