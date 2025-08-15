Analis Keuangan Gaji di Almaty, Kazakhstan

Rata-rata total kompensasi seorang Analis Keuangan di Almaty, Kazakhstan adalah KZT 5,067,759.

Berapa gaji seorang Analis Keuangan di Almaty, Kazakhstan?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk seorang Analis Keuangan di Almaty, Kazakhstan, rata-rata total kompensasi adalah KZT 5,067,759.

Berapa gaji minimum seorang Analis Keuangan di Almaty, Kazakhstan?

Perusahaan mana yang membayar paling banyak untuk Analis Keuangan di Almaty, Kazakhstan?

Perusahaan dengan pembayaran tertinggi untuk Analis Keuangan di Almaty, Kazakhstan adalah Microsoft dengan rata-rata total kompensasi sebesar KZT 62,159,186.