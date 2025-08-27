Ilmuwan Data Gaji di Gaithersburg, MD

Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di Gaithersburg, MD adalah $150,000.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di Gaithersburg, MD?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Ilmuwan Data di Gaithersburg, MD, rata-rata kompensasi total adalah $150,000.

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di Gaithersburg, MD?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di Gaithersburg, MD?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di Gaithersburg, MD adalah Amazon dengan rata-rata kompensasi total sebesar $274,000.