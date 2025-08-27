Ilmuwan Data Gaji di Esch-Sur-Alzette, Luxembourg

Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di Esch-Sur-Alzette, Luxembourg adalah €69,614.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di Esch-Sur-Alzette, Luxembourg?

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di Esch-Sur-Alzette, Luxembourg?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di Esch-Sur-Alzette, Luxembourg?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di Esch-Sur-Alzette, Luxembourg adalah Grab dengan rata-rata kompensasi total sebesar €124,078.