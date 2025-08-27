Ilmuwan Data Gaji di Erlangen, Germany

Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di Erlangen, Germany adalah €71,010.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di Erlangen, Germany?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Ilmuwan Data di Erlangen, Germany, rata-rata kompensasi total adalah €71,010.

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di Erlangen, Germany?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di Erlangen, Germany?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di Erlangen, Germany adalah Grab dengan rata-rata kompensasi total sebesar €124,078.