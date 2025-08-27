Ilmuwan Data Gaji di East Hartford, CT

Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di East Hartford, CT adalah $131,000.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di East Hartford, CT?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Ilmuwan Data di East Hartford, CT, rata-rata kompensasi total adalah $131,000.

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di East Hartford, CT?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di East Hartford, CT?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di East Hartford, CT adalah CVS Health dengan rata-rata kompensasi total sebesar $210,000.