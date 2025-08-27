Ilmuwan Data Gaji di Coventry, United Kingdom

Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di Coventry, United Kingdom adalah £55,507.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di Coventry, United Kingdom?

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di Coventry, United Kingdom?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di Coventry, United Kingdom?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di Coventry, United Kingdom adalah Grab dengan rata-rata kompensasi total sebesar £104,738.