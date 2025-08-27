Ilmuwan Data Gaji di Chandigarh, India

Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di Chandigarh, India adalah ₹1,717,581.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di Chandigarh, India?

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di Chandigarh, India?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di Chandigarh, India?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di Chandigarh, India adalah Grab dengan rata-rata kompensasi total sebesar ₹11,905,101.