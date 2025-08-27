Ilmuwan Data Gaji di Cardiff, United Kingdom

Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di Cardiff, United Kingdom adalah £60,269.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di Cardiff, United Kingdom?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Ilmuwan Data di Cardiff, United Kingdom, rata-rata kompensasi total adalah £60,269.

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di Cardiff, United Kingdom?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di Cardiff, United Kingdom?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di Cardiff, United Kingdom adalah Grab dengan rata-rata kompensasi total sebesar £104,193.