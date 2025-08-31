Ilmuwan Data Gaji di Campinas, Brazil

Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di Campinas, Brazil adalah R$280,462.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di Campinas, Brazil?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Ilmuwan Data di Campinas, Brazil, rata-rata kompensasi total adalah R$280,462.

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di Campinas, Brazil?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di Campinas, Brazil?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di Campinas, Brazil adalah Grab dengan rata-rata kompensasi total sebesar R$770,756.