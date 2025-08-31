Rata-rata kompensasi total seorang Ilmuwan Data di California City, CA adalah $150,000.

Berapa gaji seorang Ilmuwan Data di California City, CA?

Berapa gaji minimum seorang Ilmuwan Data di California City, CA?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Ilmuwan Data di California City, CA?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Ilmuwan Data di California City, CA adalah Snap dengan rata-rata kompensasi total sebesar $505,000.