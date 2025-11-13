Manajer Ilmu Data Gaji di Santiago, Chile

Rata-rata kompensasi total seorang Manajer Ilmu Data di Santiago, Chile adalah CLP 47,655,894.

Berapa gaji seorang Manajer Ilmu Data di Santiago, Chile?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Manajer Ilmu Data di Santiago, Chile, rata-rata kompensasi total adalah CLP 47,655,894.

Berapa gaji minimum seorang Manajer Ilmu Data di Santiago, Chile?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Manajer Ilmu Data di Santiago, Chile?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Manajer Ilmu Data di Santiago, Chile adalah ByteDance dengan rata-rata kompensasi total sebesar CLP 233,883,229.