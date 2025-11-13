Manajer Ilmu Data Gaji di San Mateo, CA

Rata-rata kompensasi total seorang Manajer Ilmu Data di San Mateo, CA adalah $232,000.

Berapa gaji seorang Manajer Ilmu Data di San Mateo, CA?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Manajer Ilmu Data di San Mateo, CA, rata-rata kompensasi total adalah $232,000.

Berapa gaji minimum seorang Manajer Ilmu Data di San Mateo, CA?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Manajer Ilmu Data di San Mateo, CA?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Manajer Ilmu Data di San Mateo, CA adalah Facebook dengan rata-rata kompensasi total sebesar $710,000.