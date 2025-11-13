Manajer Ilmu Data Gaji di Rotterdam, Netherlands

Rata-rata kompensasi total seorang Manajer Ilmu Data di Rotterdam, Netherlands adalah €92,537.

Berapa gaji seorang Manajer Ilmu Data di Rotterdam, Netherlands?

Berapa gaji minimum seorang Manajer Ilmu Data di Rotterdam, Netherlands?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Manajer Ilmu Data di Rotterdam, Netherlands?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Manajer Ilmu Data di Rotterdam, Netherlands adalah ByteDance dengan rata-rata kompensasi total sebesar €219,667.