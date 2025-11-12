Akuntan Gaji di Baku, Azerbaijan

Rata-rata kompensasi total seorang Akuntan di Baku, Azerbaijan adalah AZN 17,791.

Berapa gaji seorang Akuntan di Baku, Azerbaijan?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Akuntan di Baku, Azerbaijan, rata-rata kompensasi total adalah AZN 17,791.

Berapa gaji minimum seorang Akuntan di Baku, Azerbaijan?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Akuntan di Baku, Azerbaijan?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Akuntan di Baku, Azerbaijan adalah PwC dengan rata-rata kompensasi total sebesar AZN 71,215.