Akuntan Gaji di Astana, Kazakhstan

Rata-rata kompensasi total seorang Akuntan di Astana, Kazakhstan adalah KZT 8,394,005.

Berapa gaji seorang Akuntan di Astana, Kazakhstan?

Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Akuntan di Astana, Kazakhstan, rata-rata kompensasi total adalah KZT 8,394,005.

Berapa gaji minimum seorang Akuntan di Astana, Kazakhstan?

Perusahaan mana yang membayar paling tinggi untuk Akuntan di Astana, Kazakhstan?

Perusahaan dengan bayaran tertinggi untuk Akuntan di Astana, Kazakhstan adalah Ernst and Young dengan rata-rata kompensasi total sebesar KZT 17,365,127.