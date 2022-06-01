Direktori Perusahaan
Zymergen
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Zymergen Gaji

Gaji Zymergen berkisar dari $154,225 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $225,400 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zymergen. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Ilmuwan Data
$225K
Manajer Produk
$154K
Insinyur Perangkat Lunak
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zymergen adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $225,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zymergen adalah $190,045.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Zymergen

Perusahaan Terkait

  • Verily
  • Guardant Health
  • Twist Bioscience
  • Microsoft
  • Oracle
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya