Zwift
Zwift Gaji

Gaji Zwift berkisar dari $75,154 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $264,500 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zwift. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Manajer Produk
Median $265K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $138K
Ilmuwan Data
Median $215K

Sumber Daya Manusia
$186K
Pemasaran
$75.2K
Manajer Program
$156K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$188K
Manajer Program Teknis
$150K
FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zwift ialah Manajer Produk dengan jumlah pampasan tahunan $264,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zwift ialah $170,850.

Sumber Lainnya