Zurich Insurance Gaji

Gaji Zurich Insurance berkisar dari $27,980 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $281,400 untuk Bankir Investasi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zurich Insurance. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Ilmuwan Data
Median $121K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $111K
Aktuaris
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arsitek Solusi
Median $61.7K
Asisten Administratif
$28K
Analis Bisnis
$53.7K
Manajer Sains Data
$224K
Analis Keuangan
$44.9K
Sumber Daya Manusia
$48.7K
Teknolog Informasi (TI)
$43.7K
Bankir Investasi
$281K
Konsultan Manajemen
$202K
Desainer Produk
$62.3K
Manajer Produk
$170K
Manajer Program
$161K
Manajer Proyek
$130K
Analis Keamanan Siber
$66.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$218K
Underwriter
$78.7K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zurich Insurance adalah Bankir Investasi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $281,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zurich Insurance adalah $110,725.

